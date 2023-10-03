الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اتحاد الجمعيات يشكر الرئيس السيسى على استجابته لإرادة الشعب وترشحه لمدة رئاسية جديدة

اتحاد الجمعيات
اتحاد الجمعيات

قدم مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وجميع مجالس إدارات الاتحادات النوعية والاتحادات الإقليمية بجميع محافظات مصر بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي علي إشادته في مؤتمر حكاية وطن بالدور الكبير التى تقوم به الجمعيات الأهلية.

انزل شارك

كما تقدم بالشكر على استجابته لإرادة الشعب المصري بجميع أطيافه للترشح لمدة رئاسية جديدة، هذا وأعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية علي إطلاق “مبادرة انزل شارك مصر الأهم”، التي ستجوب جميع محافظات مصر للتوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية ودعوة جميع المواطنين للمشاركة في العرس الديمقراطي باعتباره واجب وطني وحق دستوري.     

وكان قد اجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برؤساء الاتحادات الإقليمية بالمحافظات ورؤساء الاتحادات النوعية المركزية.

وناشد الحضور الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه من إنجازات واستكمال المشوار لبناء الجمهورية الجديدة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري في مستقبل أفضل في مختلف المجالات من أجل بناء دولة قوية تلبى احتياجات شعبها.

واتفق الحضور على تدشين مبادرة “انزل شارك مصر الأهم” لرفع الوعي بأهمية مشاركة المواطن في الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث إن ذلك واجب وطني وحق دستوري والتأكيد على الظروف الحالية التي تمر بها الدولة والمتغيرات العالمية والرد على الشائعات والأكاذيب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار التي تتمتع به الدولة المصرية.

وأكد الاتحاد أن خطة عمل المبادرة تتضمن عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات بجميع محافظات مصر للتوعية والحث على أهمية المشاركة في الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية من أجل دعم الاستقرار والأمن، وشرح اختصاصات ومهام رئيس الجمهورية التي نص عليها الدستور، وتقديم المعلومات عن الجداول والمقرات الانتخابية وتقديم التسهيلات للمواطنين، خاصة كبار السن وذوى الإعاقة لتمكينهم من الوصول إلى اللجان الانتخابية.

اتحاد الجمعيات الأهلية يناشد الرئيس السيسى للترشح لفترة رئاسية جديدة

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