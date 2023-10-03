مصرع شابين إثر انقلاب سيارة في أطفيح بالجيزة

لقي شابان مصرعهما، في حادث انقلاب سيارة بأطفيح، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

تفاصيل البلاغ

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث مروري، بمنطقة أطفيح، وانتقل على الفور رجال المباحث وبصحبتهم رجال المرور إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة يستقلها شابان، مما أسفر عن مصرعهما.

وحدد رجال المباحث هوية الشابين، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى أطفيح المركزي، وإخطار أفراد أسرتيهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.