في ذكرى النصر.. الجامعة البريطانية تطلق قافلة طبية بمسقط رأس أنور السادات

تستقبل قرية ميت أبو الكوم، مسقط رأس الرئيس السادات بطل الحرب والسلام بمحافظة المنوفية، قافلة طبية مجانية بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة واستشهاده، وذلك عرفانا من الجامعة بالجميل للرئيس الراحل.

الجامعة البريطانية تنسق مع مديرية الصحة قافلة بمسقط رأس الرئيس الراحل محمد أنور السادات

وأرسلت الجامعة البريطانية خطابا تنسيقيا لمديرية الصحة بالمنوفية، لاستقبال القافلة في الوحدة الصحية بقرية ميت أبو الكوم مسقط رأس الرئيس الراحل محمد أنور السادات، غدا الأربعاء.

نص خطاب الجامعة البريطانية

وصل خطاب من كلية طب الأسنان بالجامعة البريطانية إلى مديرية الصحة بالمنوفية، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لإدارة القوافل الطبية. وتأتي هذه المبادرة تخليداً لذكرى نصر أكتوبر، وتشمل على عدة خدمات طبية مجانية، منها: توعية الأطفال بأهمية غسيل الأسنان وتوزيع هدايا مثل معجون الأسنان والفرشاة، كما يتم توزيع معقم الأيدي للوقاية من الأمراض.

كما يتم قياس طول ووزن وضغط وسكر للمرضى، وعمل إحصائية من قبل إدارة القوافل وتسليمها للإدارة الصحية.

كما يتم صرف مسكنات ومضادات حيوية مجاناً للحالات التي تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم خدمات طبية متنوعة مثل تنظيف الجيري والخلع العادي والجراحي، وحشو الأسنان البسيطة والحشو العصبي والتركيبات الثابتة والمتحركة، حيث يتم تحويل هذه الحالات إلى مستشفى الجامعة البريطانية لاستكمال العلاج، كما يتوفر عيادة متنقلة خاصة بالجامعة البريطانية.