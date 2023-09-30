برعاية "المتحدة للخدمات الإعلامية".. رئيس جامعة المنوفية يدعو الطلاب للاشتراك بمبادرة "Gen-Z"

دعا الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، طلاب جميع كليات الجامعة للمشاركة في مبادرة وبرنامج Gen-Z، والذي يعد أضخم برنامج مسابقات بين طلاب الجامعات في مجالات ريادة الأعمال، والابتكار و البحث العلمي.

البرنامج برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة التعليم العالي

وتقام المسابقة برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تستهدف نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي بين طلاب الجامعات المصرية من جميع التخصصات العلمية المختلفة؛ ممن لديهم أفكار ابتكارية أو مبادرات مجتمعية تعالج صعوبات وتحديات المجتمع، وتقديم الدعم لهم لإنشاء شركات ناشئة قائمة على أفكار مبتكرة.

جوائز بـ 100 مليون جنيه

هذا وتبلغ قيمة الجوائز 100 مليون جنيه، وتقدم المسابقة دعمًا ماليًّا لكل فريق مؤهل بحد أقصى 2 مليون جنيه كجوائز احتضان، كما توفر للفرق المشاركة فرصة حضور مجموعة من البرامج التدريبية المعنية بالإدارة والتمويل، وجلسات توجيه وإرشاد.

إمكانية مشاركة الطلاب الوافدين

ولا يشترط أن يكون جميع أعضاء الفريق الطلابي مصريين الجنسية فقط، ومتاح الاشتراك للطلاب الوافدين كأحد قادة أو أعضاء الفرق الطلابية.

للتعرف على شروط المسابقة، والتسجيل للاشتراك بها، من خلال الرابط التالي:

https://gen-z.untapcompete.com/

و في سياق آخر، أكد رئيس جامعة المنوفية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اجتماعه مع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس، من خلال برامج تنفيذية بجداول زمنية محددة، وسوف تتم المتابعة بشكل دوري تنفيذ هذه التوجيهات على كافة مستويات التطوير المطلوبة من خلال دعم التخصصات العلمية التي تركز على الرقمنة، وزيادة ربط البرامج الدراسية الجديدة بسوق العمل، وتفعيل دور الجامعات في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة.

وأضاف رئيس الجامعة أن المجلس ناقش فى جلسته استعداد كافة الجامعات والمعاهد لبدء العام الدراسي 2023-2024، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية، والتأكيد على التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، ومتابعة وضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية استعدادًا للعام الجامعي الجديد.