"الصناعة" تقرر قيد 4 شركات منتجة بسجل المنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهري

نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الثلاثاء، القائمة الثانية المنتجين المستوفين لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهري للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية والتى حواها قرار وزارة التجارة والصناعة بناء على عرض الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحمل القرار رقم 1448 لسنة 2023‏.

ونص قرار وزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قرار رقم 1448 لسنة 2023‏ بشأن المنتجين المستوفين لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهري للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية رئيس مجلس الإدارة بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 592 لسنة 2022 بشأن تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى مباشرة اختصاصات وزير التجارة والصناعة المقررة بموجب أحكام المادة (94) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المشار إليها وذلك فى شأن القيد والشطب فى سجل منتجى السلع الصناعية غير الغذائية والذى يكتفى بالفحص الظاهرى ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقًا للثابت من المستندات؛

قـــــــرر: المادة الأولى: يقيد المنتجون المبينة أسماؤهم بعد بعدد 4 شركات منتجة قائمة رقم (361) في سجل المنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهرى للسلع الصناعية غير الغذائية والذى يكتفي بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم لما هو ثابت بمستنداتها والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره. صدر فى 13/9/2023 رئيس مجلس الإدارة المهندس عصام النجار.

قائمة رقم 361 للمنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهرى طبقًا للقرار رقم 770 لسنة 2005 م الشركة المنتجة / الشركة مالكة العلامة التجارية العلامة التجارية الأصناف المنتجة المصانع المنتجة المنشأ مراكز التوزيع المعتمدة 1 MEMO INTERNATIONAL S.A (شركة مالكة علامة تجارية) سويسرا -MEMO -FLORAIKU -HERMETICA عطور شموع عطرية فواحات جل معطر لليدين كريم لليدين جل استحمام Hypsipyle فرنسا -Deret Logistique فرنسا Stephid فرنسا GFL SA Italia إيطاليا Dome فرنسا Laboratoire Uspalla فرنسا Cosmotec SRL إيطاليا Grafiche Milani SPA إيطاليا 2 Yueqing Jinlong Electronic Industrial Co.،Ltd الصين بإسم المصنع مفتاح مروحة ــ الصين -Foshan International Trade Co.، Ltd الصين 3 PROFESSIONAL BY FAMA S.R.L (شركة مالكة علامة تجارية) إيطاليا منتجات العناية بالشعر ــ إيطاليا ــ 4 STOCK J BOUTIQUE JENNYFER (شركة مالكة علامة تجارية) فرنسا ملابس أحذية حقائب محافظ أحزمة ــ فرنسا الصين بنجلاديش ميانمار كامبوديا الهند باكستان البرتغال رومانيا المغرب.