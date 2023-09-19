الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرقابة المالية: نولى اهتمامًا كبيرًا بسوق التأمين لدورها فى دعم الاقتصاد القومى

محمد فريد
محمد فريد

قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة العامة تستهدف تحقيق مجموعة من الأطر الرقابية ومنها الرقابة على الأسواق بشكل مُحكم ودقيق.

شركات التأمين

وأكد فريد، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه من الضروري مواكبة شركات التأمين للتطورات التكنولوجية كي نتمكن من الترويج لمنتجاتها التأمينية إلكترونيًا.

وأضاف في حديثه، أنه يجب أن تكون هناك منافسة عادلة في تسعير المنتجات التأمينية والتأكد من أنها تتبع الأسس الاكتوارية السليمة في هذا الشأن.

بروتوكولات التعاون 

وأشار إلى، أنه تم توقيع بروتوكول بين وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي والاتحاد المصري للتأمين لتضمين شركات التأمين في خدمات التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعود نتائجها الإيجابية على هذا القطاع قريبًا.

محمد فريد الهيئة العامة للرقابة المالية اكسترا نيوز التأمين الصحي الشامل

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