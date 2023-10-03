أحمد غلاب: جزر البحر الأحمر المخزون الرئيسى والمستودع للتنوع البيولوجى

قال الدكتور أحمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمر، إن البحر الأحمر يضم 44 جزيرة، ومدينة الغردقة تضم عددا كبيرا منهم وبها أهم أربع جزر قريبة من الساحل، كما أن بها شواطئ رملية تجعل السائحين يستمتعون بالأجواء والمناظر الطبيعية والاستمتاع بالبحر.

وأضاف "غلاب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المذاع علي فضائية "dmc"، أن من أهم الجزر بالتحديد علي ساحل الغردقة هي جزيرة "مجاويش"، وبها عدد كبير من الشعب المرجانية وأهم نظام بيئي في العالم، ويأتي كل السائحين من مختلف العالم ليستمتعوا بمشاهدة الشعب المرجانية والسلحفاء البحرية، خاصة أن الجزيرة تنفرد بها، معلقًا أن "مجاويش" جزيرة ساحرة تمتلك نظاما بيئيا فريدا.

"مجاويش" جزيرة ساحرة تمتلك نظامًا بيئيًا فريدًا

وأوضح مدير محميات البحر الأحمر أن ما يميز جزيرة مجاويش مساحتها التى تصل لـ4 كليومترات، حيث تتيح تواجد عدد كبير من المراكب حولها، وقربها من ساحل الغردقة، حيث يستطيع الوصول إليها بسهولة، ليست بها أعماق كبيرة لذلك السماح بنزول السباحين، مؤكدًا علي أن جزر البحر الأحمر ليست بها تلوث نهائي وتعتبر المخزون الرئيسي والمستودع للتنوع البيولوجي.