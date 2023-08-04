«محميات البحر الأحمر»: المتاحف البحرية ترويج سياحى جديد للمنطقة

قال تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر، إن المحافظة تسعى إلى زيادة الرواج السياحي من خلال إقامة متاحف حربية تحت الماء، وكذلك للحفاظ وتخفيف الأحمال عن مناطق الشعاب المرجانية.

وأشار كمال خلال لقاء عبر قناة "تن"، إلى أنه تم تدشين موقع يستخدم كبديل للغوص، وهو موقع لإغراق عدد من القطع العسكرية، تمهيدًا لافتتاح واحد من المتاحف البحرية الموجودة تحت المياه، والذي يضم عددًا من القطع العسكرية، بهدف تخفيف الضغوط على الشعاب المرجانية، وتخفيف الأحمال عن بعض مواقع الغوص.

وأوضح أن إنشاء مثل هذه المتاحف، يمثل تنويعًا في النشاط السياحي، والحفاظ على الشعاب المرجانية، وخلق أسطح جديدة للشعاب المرجانية تنمو عليها، ومناطق لتجمعات الأسماك، وهي نقطة جذب وتحول في النشاط السياحي والشعاب المرجانية.