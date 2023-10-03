رفع أكثر من 260 طنًا من المخلفات والقمامة من شوارع أسوان

استكملت الأجهزة المعنية بالمحليات بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع الجهات المختصة، سلسلة الحملات المكبرة، والممتدة على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية لأعمال النظافة العامة بالشوارع الداخلية والمناطق السكنية، لتلافى كل الملاحظات التى يقوم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برصدها أثناء جولاته الميدانية المفاجئة.

جهود الحملة

ونجحت أعمال الحملة فى رفع أكثر من 260 طنًا من التراكمات والمخلفات والقمامة من شوارع وطرق كورنيش النيل والسادات، وشرق البندر وكسر الحجر وأبطال التحرير، فضلًا عن عمارات الأولى بالرعاية ومناطق عزب كيما والسيل والشادر القديم.

وجاءت الحملة تحت قيادة اللواء ياسر عبدالشافى، السكرتير العام المساعد، وبمشاركة ومتابعة من العاملين والفنيين والمشرفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بإشراف المهندس سيد مدنى، ونائب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح، فضلًا عن على عامر مسئول حى شرق، ونواب رئيس الحى، وذلك بواقع 50 موظفًا وعاملًا، مدعمين بالمعدات الثقيلة والخفيفة والسيارات الخاصة بواقع 15 سيارة ومعدة، حيث لاقت أعمال الحملة حالة رضاء وإشادة من المواطنين المقيمين بهذه المناطق والأحياء السكنية.

وتوازى مع ذلك قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ أعمال الإزالة لبناء بدون ترخيص بمسطح 70 مترًا بمنطقة أطلس بنطاق حى غرب، مع إزالة مخالفة أعمال بناء وفك وتركيب بمنطقة السوق السياحية بمسطح 45 م2، وذلك بواسطة نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح ومحمد ممدوح ومحمد حسين، وبمعاونة رؤساء الأحياء ونوابهم فنيي الإشغالات بالأحياء.