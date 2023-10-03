أحمد فؤاد سليم: إخلاص الرئيس السيسى لهذا الوطن فريد من نوعه ولن يتركه لبراثن الإرهاب

قال الفنان أحمد فؤاد سليم إنه سعيد باختياره للمشاركة في الاحتفالات الوطنية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أحمد فؤاد سليم في تصريحات لـ"الدستور": “أشعر بكل الفخر والعزة والكرامة أثناء الوقوف أمام الرئيس في هذه الاحتفالات الوطنية الخالصة”.

وأكد تأييده للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى أنه أثناء الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن كان يخشى من عدم ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة، قائلا: فقد شعرت أنه لن يعلن ترشحه من جديد ولكن العزم والمثابرة لدى الرئيس ورغبته في أن تكون مصر في مصاف الدول الكبرى دفعته لإعلان الترشح.

أحمد فؤاد سليم: الرئيس السيسى رجل وطنى بمعنى الكلمة

ولفت “سليم” إلى أن الرئيس السيسي رجل وطني بمعنى الكلمة وصبور ومثابر وحقق من الإنجازات خلال فترة رئاسته ما لم يتحقق على مدار عقود كاملة.

وأضاف “سليم” أن إخلاص الرئيس السيسي لهذا الوطن فريد من نوعه فلديه إصرار وتفان على استكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها كما يشعر بمسئولية كبيرة لدى الوطن ولن يتركه لبراثن الإرهاب مرة أخرى.

وأعلن أحمد فؤاد سليم دعمه وتأييده الشديد للرئيس عبد الفتاح السيسي ولقبه بالمنقذ.

الرئيس السيسى يعلن ترشحه لفترة رئاسة جديدة

من جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن أمس، إنه قرر الاستجابة لنداء ملايين المصريين واستكمال حلم ومسيرة البناء والترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات الجلسة الختامية بمؤتمر "حكاية وطن": "هطلب منكم نتوجه إلى الله، وإن كان غيري أولى بها مني فوفقه، وإذا كنت أنا أولى بها فوفقني ويسرها لي".

وواصل الرئيس كلمته: "عقدت العزم على ترشيح نفسي لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، أعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها، أدعو كل المصريين للمشاركة في المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح، وأحترم إرادة المصريين وأعمل بها".

وختم: "عمري ما قدمت وعود ولا قلت كلمة مقدرش أعملها، كل اللي أقدر أقوله لكم هفضل اشتغل واشتغل واشتغل، وربنا اللي يوفق، ويا رب أكون أنا أولى بها