الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد فؤاد سليم: الرئيس السيسى طبطب علىّ اليوم بكلامه وتعبيراته

أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إنه تعرض لخضة كبيرة من كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، عندما قال "بيننا وبينكم الانتخابات"، معقبا: شعرت أن الرئيس تعب منا وزهق ولهذا كان مشحونًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الرئيس شكره اليوم في ختام المؤتمر لمطالبته بالترشح، مؤكدًا أنه طبطب عليه بتعبيراته وكلامه.

وتابع: "من يقدر على عمل ما قدمه هذا الرجل، فمصر ولادة أكيد ولكن تعودنا أن هناك رجلا مخلصا يعمل لحساب البلد ويبحث عن مصلحتها بإخلاص وليس سهل أبدا أن نجد شخصا بهذه المسيرة ووقت كلامه معه قلت له "أوعى" ولا أعرف كيف قلتها لأنني أحترمه ولكن أنا اطمأننت". 

الرئيس رجل مدرك ومقدر للمسئولية

وأكمل: "تخيلت أنه من الممكن أن الرئيس لا يكمل لأنه زهق منا أو من الواقع العالمي، ولكن الرئيس رجل مدرك ومقدر للمسئولية وجزء من الموضوع أنه يشعر بالمسئولية".

وأكد أنه يحب الرئيس ولا يتصور أن يكون أحد يقم بالبناء بهذا الشكل فمن عهد محمد علي لم يأتينا شخص بنفس صفاته فكلهم كانوا يحبون الوطن، ولكن كل على قدره.

أحمد فؤاد سليم الرئيس عبدالفتاح السيسي طبطب بتعبيراته مؤتمر حكاية وطن مقدر للمسئولية

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