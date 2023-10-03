الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف يؤثر نمط الحياة غير المستقر على الدماغ؟

الإصابة بالخرف
الإصابة بالخرف

إن ساعات الجلوس الطويلة يمكن أن تعرضك لخطر متزايد للإصابة بالخرف مقارنة بأولئك الذين يجلسون أقل، وفي حين أن هذا أصبح معيارًا في نمط الحياة الحديث، إلا أنه يمكن أن يؤثر بشدة على صحة الدماغ.

حتى الآن ارتبط نمط الحياة المستقر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية وحتى الموت، ولكن هذا النوع من السلوك يمكن أن يسبب أيضًا تدهورًا إدراكيًا واضطرابات مزاجية واضطرابات النوم وزيادة التوتر من بين مشكلات الصحة العقلية الأخرى. 

إذا كانت وظيفتك تتطلب الجلوس لساعات طويلة، فيجب عليك التأكد من إبقاء الدماغ نشطًا ومحفزًا من خلال لعب الكلمات المتقاطعة وغيرها من الأنشطة المشابهة، يُنصح أيضًا بأخذ استراحة لمدة دقيقتين كل 30 دقيقة.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن يؤثر بها نمط الحياة غير المستقر على صحة الدماغ:

التدهور المعرفي

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعيشون حياة خاملة هم أكثر عرضة لخطر التدهور المعرفي وحالات مثل الخرف ومرض الزهايمر، تم ربط النشاط البدني المنتظم بتحسين الذاكرة والانتباه والوظيفة الإدراكية.

المزاج

من المعروف أن النشاط البدني يفرز مادة الإندورفين، وهي مادة طبيعية تعمل على تحسين الحالة المزاجية، عندما تجلس طوال الوقت يتم تقييد تدفق هذه الهرمونات وينتهي الأمر بالشعور بالانخفاض.

 

الصحة النفسية

نمط الحياة الغير المستقر يمكن أن يزيد من خطر الاكتئاب والقلق واضطرابات المزاج الأخرى، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدي عدم النشاط إلى التوتر وانخفاض الصحة العقلية بشكل عام.

 

انخفاض تدفق الدم

النشاط البدني يزيد من تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ، عندما تكون خاملًا يمكن أن يتأثر تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يؤدي إلى انخفاض توصيل الأكسجين والمواد المغذية إلى خلايا الدماغ. 

 

انخفاض مرونة الدماغ

يعزز النشاط البدني المرونة العصبية، وهي قدرة الدماغ على التكيف وإعادة تنظيم نفسه، وهذا أمر بالغ الأهمية للتعلم والذاكرة وتنمية المهارات، نمط الحياة الغير المستقر يمكن أن يعيق المرونة العصبية ويجعل من الصعب على الدماغ التكيف مع التحديات الجديدة.

اضطرابات النوم

قلة النشاط البدني يمكن أن تعطل أنماط النوم، قلة النوم يمكن أن تضعف الوظيفة الإدراكية، وتقوية الذاكرة، والتنظيم العاطفي، مما يؤدي إلى العديد من المشكلات المعرفية والمزاجية.

الإصابة بالخرف صحة الدماغ الجلوس نمط الحياة التدهور المعرفي

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