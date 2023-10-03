الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تطوير التعليم بالوزراء" يبحث مع جامعة "كوريا تك" التعاون لتدريب وتأهيل الموارد البشرية

اللقاء
اللقاء

أجرى وفد من صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام للصندوق، وعضوية الدكتور محمد بدوي عميد كلية القاهرة التكنولوجية، والدكتورة أميمة نبيل مسئول التعاون الدولي، والدكتور عبدالله مختار المنسق المحلي للمشروع، زيارة لجامعة "كوريا تك" للتكنولوجيا والتعليم، وذلك استمرارا لدور الصندوق بتطبيق الأساليب الحديثة في نظم التعليم خاصة التعليم التكنولوجي.

وزار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم المشرف على جامعة مصر التكنولوجية الدولية والوفد المصاحب، بناء علي مشروع التعاون المشترك بين جامعة كوريا تك وجامعة مصر التكنولوجية الدولية بزيارة لجامعة كوريا تك، شملت عقد عدة لقاءات هامة مع كل من البروفيسور يونج لي مدير المشروع، البروفيسور تشوي سيونج منسق المشروع، البروفيسور هيوتشان خبير بالبرامج والمعدات، البروفيسور لي جاي هايوب خبير برامج تكنولوجيا المعلومات، البروفيسور اوه سو بونج خبير تطوير الموارد البشرية، البروفيسور لي مونسو خبير ربط الجامعة مع الصناعة.

 جولة ميدانية داخل مباني الجامعة المختلفة والورش والمعامل

وأضاف - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق- أن الوفد المصري التقى خلال الزيارة مع رئيس جامعة "كوريا تك"، لتأكيد التعاون مع الجامعة والتوسع في مجالات التعاون المختلفة، وقام الوفد بجولة ميدانية داخل مباني الجامعة المختلفة والورش والمعامل، وزيارة مبنى ربط الجامعة بالصناعة، ومبنى التعليم الافتراضي وقام الجانب الكوري باستعراض كافة التفاصيل عن جامعة "كوريا تك".

بميزانية تريليون جنيه.. جهود الدولة فى تطوير التعليم منذ 2014

الاهتمام بتطوير الموارد البشرية 

وأوضح "الحيوي"، أن وفد صندوق تطوير التعليم، تعرف خلال الزيارة على التجربة الكورية، بعد الخروج من الحرب الكورية، والتحديات التي واجهت الكوريين في ظل عدم وجود أي موارد طبيعية تستطيع الدولة الاعتماد عليها، لذا وجهت الدولة اهتمامها بتأهيل الموارد البشرية وتطويرها بداية من إنشاء مراكز للتدريب وتأهيل الكوادر على مستوى الدولة للصناعات اليدوية والزراعة، ثم تطورت مراكز التدريب إلى ما يطلق عليه البوليتكنيك  "Polytechnic"، ومن ثم البدء في الاهتمام بأهم خمس صناعات حديثة، وهي الحديد والبتروكيماويات والنسيج والسيارات والإلكترونيات، بالإضافة إلى التشييد والبناء وصولا إلى تبوأ كوريا مركزًا متقدمًا على مستوى العالم في الاقتصاديات الحديثة.

txt

"صحة الشيوخ": توجيهات الرئيس السيسى بإنشاء 100 مدرسة تؤكد حرصه على تطوير التعليم

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إلى أن نظام البوليتكنيك  Polytechnic، في كوريا يشبه إلى حد كبير المعاهد الفنية المتوسطة بوزارة التعليم العالي، لكن مع اختلاف الإمكانيات المادية والبشرية، منوهًا أن الوفد المصري أجرى زيارة إلى البوليتكنيك بسيول، ومعامل الروبوتيكس والسيارات.

واختتم د. أحمد الحيوي، بأن وفد الصندوق عقد لقاءً أيضًا خلال الزيارة مع السفير عبد الرحمن خالد عبد الرحمن، سفير مصر بدولة كوريا الجنوبية، بحضور ممثل جامعة «كوريا تك»، لمناقشة سبل التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية في مجال تدريب وتأهيل الموارد البشرية وتصدير الفنيين المصريين لكوريا الجنوبية.

 

تطوير التعليم التعليم التكنولوجي جامعة مصر التكنولوجية الدولية نظام البوليتكنيك جامعة كوريا تك

مواد متعلقة

بالانفوجراف ..الحصاد الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم من السبت ٨ يوليو إلى الجمعة ١٤ يوليو

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

"التعليم" تعلن إنجازاتها خلال 9 سنوات تولي الرئيس  السيسي

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

"حجازى" يكشف مصير الإجابة الملغية فى امتحانات الثانوية العامة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

الأكثر قراءة

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

بمشاركة الأهلى.. اللجنة المنظمة تعلن مواعيد مباريات دورى السوبر الإفريقى بالكامل

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

عاجل.. انفجار مرعب في بريطانيا.. الليل تحول إلى نهار (فيديو)

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

اين كنا.. وكيف أصبحنا

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"