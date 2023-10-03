تعرف على أجندة فعاليات "بيت السنارى" فى شهر أكتوبر الجارى

أعلن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، أجندة فعالياته الثقافية، خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث تضمنت عددًا من الأنشطة والندوات وورش العمل.

ونستعرض في السطور التالية أجندة ا لفاعليات الثقافية لـ "بيت السناري"

يقيم بيت السناري، ندوة بعنوان "أكتور 73.. خمسون عامًا من العزة والكرامة" وذلك بالتعاون مع بيت العائلة المصرية، يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023.

أما في يوم 8 أكتوبر، ينظم البيت الأثري، ورشة عمل حول أسس كتابة النص المسرحي، للكاتب ماريو رمزي، وذلك للأشخاص ذي الإعاقة، في تمام الساعة 2 مساءً.

وفي يوم 12 أكتوبر، سنكون على موعد مع ندوة الاحتفال على مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك في تمام الساعة 5 مساءً.

وفي يوم 14 أكتوبر، يقيم بيت السناري، احتفالية بعنوان 125 عامًا على ميلاد صاروخان، كما سيقيم البيت معرض للكاريكاتير بالتعاون مع "ذاكرة الكاريكاتير".

وفي يوم 17 أكتوبر، ينظم "السناري" ندوة بعنوان "ابن عطاء الله السكندري ومعنى التوكل" تقدمها الدكتورة ريم بسيوني وذلك في تمام الساعة 6 مساءً.

عن بيت السناري

يرجع بناء القصر الأثري في منطقة السيدة زينب، لإبراهيم كتخدا السناري؛ وهو أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة.

ثم تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ مع مجىء الحملة الفرنسية لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، كانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر".

وقرر الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، تسليم منزل السناري للمكتبة التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي مهم بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة.

كما ينظم بيت السناري عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية مثل المعارض والندوات والمنتديات وورش العمل والعروض المسرحية، كما تعقد به أيضًا حلقات نقاشية علمية حول مستقبل العلوم والمعرفة وحفلات توقيع الكتب وأمسيات شعرية وفنية وغيرها من الفاعليات الثقافية المهمة.