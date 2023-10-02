الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الأقصر: كلية الفنون الجميلة تنظم لقاءً تعريفيًا للطلاب الجدد

اللقاء بالترحيب بالطلاب
اللقاء بالترحيب بالطلاب

تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، نظمت كلية الفنون الجميلة بالجامعة اللقاء التعريفى للطلاب الجدد.

بدأ اللقاء بالترحيب بالطلاب الذين حرصوا على الحضور والتعرف على الكلية وبرامجها الأكاديمية المتنوعة، بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس وطاقم العمل الإداري بالكلية.

وقال عميد كلية الفنون الجميلة في جامعة الأقصر، إن الكلية تحرص دائمًا على الاهتمام بالطلاب الجدد والقدامى وتذليل كل الصعوبات التى تواجههم حتى يكونوا خريجين متميزين ويمثلون إضافة قوية لسوق العمل.

أضاف الدكتور أحمد محي حمزة، وحرصنا خلال الفعالية على دعوة الطلاب للمشاركة في الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة من خلال الفعاليات التي ستنظمها الكلية في هذا السياق من بينها تنظيم مسابقة فنية تجسد بطولات أكتوبر والملاحم التي قدمها المصريون، وإنجازات الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار عميد كلية الفنون الجميلة إلى أن آخر موعد لتلقى الأعمال الفنية المشاركة في المسابقة هو 15 أكتوبر الجاري؛ على أن تعلن الأعمال الفائزة خلال الاحتفال التي تنظمه الكلية بذكرى انتصارات أكتوبر في يوم 23 أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن الأعمال الفائزة ستحصل على جوائز مالية.

جامعة الأقصر

جامعة الأقصر
جامعة الأقصر
جامعة الأقصر
جامعة الأقصر
جامعة الأقصر
جامعة الأقصر
جامعة الأقصر
جامعة الأقصر
جامعة الأقصر
جامعة الأقصر
جامعة الأقصر
جامعة الأقصر
جامعة الأقصر
جامعة الأقصر
جامعة الأقصر
جامعة الأقصر
جامعة الاقصر كلية الفنون الجميلة ذكرى انتصارات أكتوبر الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة

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