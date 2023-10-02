الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ضياع السوبر الإفريقى والتأهل للمجموعات.. حصاد الأهلي خلال سبتمبر 2023

الأهلي
الأهلي

«كان شهر السعادة ورسم الفرح على وجه جماهيره ومسئولوه، تعويضا عن فقدان لقب السوبر الإفريقي»، هكذا كان حصاد الأهلي، خلال شهر سبتمبر الماضي 2023، بعدما خاض من خلاله العديد من المواجهات الصعبة والقوية على المستوى المحلي والقاري.

ونقدم لكم في السطور التالية، حصاد الأهلي خلال سبتمبر 2023

 

فقدان السوبر الإفريقي

بدأ الأهلي، مواسمه الجديد (نسخة 2023 /2024)، بضياع لقب السوبر الإفريقي أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف، منتصف شهر سبتمبر الماضي بالمملكة العربية السعودية.

وكانت هذه البطولة هي الأولى التي يفشل المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء في تحقيقه مع الفريق، بعد موسم استثنائي الموسم الماضي، استطاع من خلالها حصد جميع الألقاب والبطولات التي شارك فيه الأهلي سواء المحلية أو القارية، والتي بلغت خمسة ألقاب متنوعة وهم درع الدوري الممتاز ولقب الأميرة السمراء "دوري أبطال إفريقيا"، ونسخة كأس مصر الموسم الماضي (2022 /2023)، ولقبي للسوبر المحلي.

السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري 

رباعية في المصري

في مسابقة الدوري الممتاز، اكتسح الأهلي فريق المصري، برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر المسابقة المحلية، لتكون بمثابة جرس إنذار من المارد الأحمر لجميع منافسيه، وتحديدا غريمه التقليدي الزمالك، بأنه لا تنازل عن الحفاظ على لقب الدوري داخل جدران قلعة الجزيرة.

  رباعية الأهلي في المصري

سان جورج بوابة المجموعات

في مباراة كانت بمثابة نزاهة للأهلي، استطاع الفريق الأحمر، خطف بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على حساب سان جورج الإثيوبي بمجموع المواجهتين 7/0، ثلاثية ذهابا ورباعية إيابا.

الأهلي وسان جورج الإثيوبي

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تأجيل مباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، التي كان مقرر إقامته خلال شهر سبتمبر الماضي، في الجولة الثانية للدوري الممتاز لوقت لاحق، تحدده رابطة الأندية.

ومن جانب آخر، هناك العديد من المواجهات الصعبة والقوية، تنتظر المارد الأهلي، على مدار شهر أكتوبر الجاري، محليا وقاريا، نستعرضها لكم في السطور التالية..

الأربعاء 4 /10 /2023

الأهلي & إنبي .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

المباراة المؤجلة من دور نصف النهائي ببطولة كأس مصر نسخة (2022 /2023) الماضية.

وعقب مواجهة إنبي، ستتوقف مسابقة الدوري، بسبب الأجندة الدولية وارتباط المنتخب الوطني الأول، بمواجهتي زامبيا والجزائر وديا، يومي 12 و16 أكتوبر الجاري، خلال معسكر الفراعنة المقبل الذي سيقام في مدينة أبوظبي الإماراتية.

 

الأحد 8/10/2023

الأهلي & الإسماعيلي.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023 /2024).

الجمعة 20 /10 /2023

سيمبا التنزاني & الأهلي.. (الملعب الوطني بدار السلام)

ذهاب ربع نهائي بطولة السوبرليج (الدوري الإفريقي)، في نسخته الأولى.

 

الثلاثاء 24 /10 /2023

الأهلي & سيمبا التنزاني.. (ستاد القاهرة الدولي)

إياب ربع نهائي بطولة السوبر ليج (الدوري الإفريقي).

وتعد البطولة هي الأولى تاريخيا، التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فهي أحداث بطولات الكاف.

الاهلى السوبر الأفريقي حصاد الأهلي خلال سبتمبر 2023 اتحاد العاصمة الجزائري حصاد الأهلي خلال شهر سبتمبر سبتمبر 2023

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