الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات مالية في الدويقة.. والتحقيق معه

حبس
حبس

بدأت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم الأثنين، بدء التحقيق مع المتهم بقتل زوجته الأولى بمساعدة الثانية في منطقة الدويقة بمنشأة ناصر، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت مباحث القاهرة ألقت القبض على المتهم بناءًا على قرار النيابة بضبطه وإحضاره.

وقررت النيابة تشريح جثة المتوفية، وإعداد تقرير حول الحادث، وطلب تحريات المباحث والتصريح بالدفن، واستدعاء شهود العيان.

وتلقي قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من المستشفى، يفيد وصول ربة منزل تدعى «رضا. ع» مصابة بكسر في الجمجمة وفاقدة الوعي.

تبين أن المجني عليها فاقدة للوعي، وبسؤال المرافق الذي جاءت معه للمستشفى، أكد أنها كانت تهرول من زوجها وزوجته الثانية، فاستوقفته في الطريق العام وأخبرته أن زوجها وزوجته الثانية تشاجرا معها، وبعدها غابت عن الوعي، ما دفعه لتوصيلها بسيارته للمستشفى.

بإجراء التحريات اللازمة، تبين أن زوجها وزوجته الثانية وراء التعدي على المجني عليها، وبعد وصولها للمستشفى تم عمل اللازم، لكنها توفت.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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