الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

معلنًة دعمها للرئيس.. دنيا المصري: "مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا"

دنيا المصري
دنيا المصري

حرصت الفنانة دنيا المصري على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الترشح لفترة رئاسية جديد، وذلك بعد إعلانه الاستجابة لمناشدات ملايين المصريين بترشحه لولاية جديدة.

وشاركت “دنيا” منشورًا لها، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت: “نعم لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحيا مصر، مصر أم الدنيا وهاتبقى قد الدنيا”.
 

من جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يلبي اليوم نداء المصريين لاستكمال الحلم في الترشح مدة رئاسية جديدة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر "حكاية وطن": "هطلب منكم نتوجه إلى الله وندعوه، وإن كان يا رب غيري أولى بها مني فوفقه، وإذا كنت أنا أولى بها فوفقني ويسرها لي"، وقاطعه الحضور، بهتافات: "قول يا ريس قول عايزينك معانا علطول، بنحبك يا ريس".

وواصل الرئيس: "عقدت العزم على ترشيح نفسي لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، أعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها، أدعو كل المصريين للمشاركة في المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح، وأحترم إرادة المصريين وأعمل بها".

واختتم: "عمري ما قدمت وعود ولا قلت كلمة مقدرش أعملها، كل اللي أقدر أقوله لكم هفضل اشتغل واشتغل واشتغل، وربنا اللي يوفق، ويا رب أكون أنا أولى بها".

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