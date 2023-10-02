الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فرحة عارمة واحتفالات ببورسعيد لحظة إعلان الرئيس ترشحه للانتخابات الرئاسية

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

سادت حالة من الفرحة العارمة بين أبناء بورسعيد، مساء اليوم، عقب إعلان رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

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ورفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس السيسي بحديقة المنتزة أثناء الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث استمع المواطنون للحظة إعلان الرئيس عن نيته الترشح، مرددين عبارات: "تحيا مصر، بنحبك يا سيسي، بورسعيد قالت كلمتها السيسي هو رئيسها، سيسي رئيسي".

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وأطلق المواطنون الألعاب النارية في سماء بورسعيد فور انتهاء كلمة الرئيس في ظل أجواء من الوطنية والفرحة العارمة بين المواطنين الذين أكدوا على أن الرئيس استجاب لمطلب الشعب باستكمال مسيرة التنمية والإنجازات.

وكانت قد وجهت الدعوة العامة لأبناء بورسعيد لحضور احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر بحديقة المنتزة والتي التي يحييها الفنان "مسلم" وتضم عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية ومنها: فقرة تراثية لفرقة صحبة لفنون السمسمية، والفنان الشعبي حماده مجدي، وعلى أنغام "الدي جي" أحمد سعد.

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كما لبى نداء المصريين من قبل فإنه يطلب منهم أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء له "إن كان غيري أولى بها مني فوفقه ويسر له، ويا رب إذا كنت أولى بها فوفقني ويسر لي".

وأضاف خلال كلمته في ختام مؤتمر "حكاية وطن": "أنني ألبي اليوم نداءهم مرة أخرى وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، وأعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك".

وتابع: "أدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني من يصلح والله يولي من يصلح، تلك دعوتي الصادقة، وهذه إرادة المصريين التي أحترمها وأعمل بها ولها".

ألعاب نارية الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالات بورسعيد

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