باحث قبطي: الرئيس السيسي قاد مسيرة بناء دولة المواطنة

قال كريم كمال، الكاتب والباحث في الشأن المسيحي، إن هناك عدد من المعطيات تجعل إعادة ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة أهمية قصوي لمصر وشعبها.

وتابع “كمال” في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن الرئيس السيسي استطاع خلال السنوات العشر الأخيرة، القضاء على الإرهاب من خلال استراتيجية لا تعتمد علي المسكنات، فقد نجحت الدولة في اقتلاع جذور الإرهاب من خلال تجفيف المنابع ومحاربة الفكر المتطرف.

واضاف “كمال”، أن الرئيس السيسي نجح في إعادة بناء مصر اقتصاديًا من خلال تفعيل استراتيجية الاعتماد الموارد الذاتية وتقليل الاعتماد على المنح والمساعدات بعيدًا عن المسكنات.

وتابع: الرئيس السيسي قاد على مدار سنوات مسيرة بناء دولة المواطنة والقانون والمؤسسات التي تحترم حقوق الانسان ولا تفرق بين مواطن ومواطن بسبب الدين أو الجنس أو اللون.

وأكد “كمال” أن أغلبية المواطنين يدركون حجم الإنجازات التي تحققت علي أرض مصر.