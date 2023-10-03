تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الثلاثاء 3-10-2023

مع بداية الصباح الباكر حرص المسلمين على معرفة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 3-10-2023 عبر جوجل، لتأدية الصلاة في مواعيدها المحددة، حيث أوضحت الهيئة المصرية العامة للمساحة، التي تتبع لوزارة الموارد المائية والري، مواعيد الصلاة اليوم، وسجلت عدد من الاختلافات الضئيلة ما بين المحافظات طبق التوقيت المحلي في كل مدينة ومحافظة.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 3-10-2023

وتوضح «الدستور» في السطور التالية، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء بعدد من محافظات الجمهورية.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر في القاهرة 5:22 صباحًا، والظهر 12:44 مساءً، والعصر 4:7 مساءً، والمغرب 6:39 مساءً، والعشاء 7:56 مساءً.

مواقيت الصلاة في مدينة العلمين



موعد أذان الفجر في العلمين 5:31 صباحًا، والظهر 12:54 مساء، والعصر 4:16 مساء، والمغرب 6:48 مساءً، والعشاء: 8:6 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية



موعد أذان الفجر في الإسكندرية 5:27 صباحا، والظهر 12:49 مساء، والعصر 4:12 مساء، والمغرب 6:44 مساء، والعشاء 8:02 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر في دمياط 5:19 صباحا والظهر 12:42 مساءً، والعصر 4:05 مساء، والمغرب 6:37 مساء، و اذان العشاء 7:55 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر في سوهاج 5:22 صباحا، والظهر 12:43 مساء، والعصر 4:06 مساء، والمغرب 6:39 مساء، و اذان العشاء 7:53 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر في أسيوط 5:24، والظهر 12:45 مساء، وأذان العصر 4:08 مساء، وأذان المغرب 6:41 مساء، وأذان العشاء 7:56 مساء.

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مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في أسوان 5:19 صباحا، وأذان الظهر 12:38 مساء، وأذان العصر 4:01 مساء، وأذان المغرب 6:35 مساء، وأذان العشاء 7:48 مساء.