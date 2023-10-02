أسيوط تحتفل بمسيرة لدعم الرئيس السيسي رافعين لافتات "كمل معانا"

توافد الآلاف من قرى ومراكز محافظة أسيوط، مساء اليوم، على ميدان الحرب والسلام"أم البطل" بمدينة أسيوط للمشاركة في احتفالات دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة وكذلك انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي يحييها الشيخ محمود ياسين التهامي والفرق الموسيقية بالمحافظة.



انطلاق مسيرات بشوارع أسيوط لدعم الرئيس السيسي



ونظمت النقابات العمالية وأهالي المراكز مسيرة تجوب شوارع مدينة أسيوط، حتى الوصول إلي ميدان أم البطل رافعين صور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعبارات تنادي باستكمال مسيرة البناء وأخرى تنادي بدعمه في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.



وقام اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، بتفقد الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة بمحيط ميدان أم البطل للتاكد من جاهزية الأجهزة الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.