السبت 14 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شقيقين في مشاجرة بسبب خلاف على قطعة أرض بأسيوط

مشاجرة
مشاجرة
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لقي شقيقين مصرعهما في مشاجرة بالأسلحة البيضاء على حدود الأراضي الزراعية الخاصة بهما وجيرانهم  بقرية نزلة بلال التابعة للوحدة المحلية لمسارة التابعة لمركز ديروط شمال محافظة أسيوط. 

وتلقى اللواء دكتور عمر السويفى مدير أمن أسيوط اخطاراً من اللواء وائل نصار مدير المباحث يفيد وصول بلاغاً من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد مصرع شقيقن في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين على حد فاصل لأرض زراعية بالوحدة المحلية لقرية مسارة. 

انتقلت على الفور مباحث المركز وفرق الإسعاف وتبين أنه أسفرت المشاجرة عن طعن 5 أشخاص من العائلتين ومقتل مصطفى بنداري، 43 سنة، مدرس، وشقيقه أيمن بنداري، 41 سنة، يعمل بالقاهرة، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى ديروط المركزي تحت تصرف النيابة، والتي صرحت بدفنهما. 

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأسلحة البيضاء ديروط مسار صرف مشاجرة المباحث قرية الإسعاف شقيقة محافظ زراعية أراضي مصطفي وصول مدرس تلقى الاسلحة أشخاص مركز ضبط مستشفى

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