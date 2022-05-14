مصرع شقيقين في مشاجرة بسبب خلاف على قطعة أرض بأسيوط

لقي شقيقين مصرعهما في مشاجرة بالأسلحة البيضاء على حدود الأراضي الزراعية الخاصة بهما وجيرانهم بقرية نزلة بلال التابعة للوحدة المحلية لمسارة التابعة لمركز ديروط شمال محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء دكتور عمر السويفى مدير أمن أسيوط اخطاراً من اللواء وائل نصار مدير المباحث يفيد وصول بلاغاً من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد مصرع شقيقن في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين على حد فاصل لأرض زراعية بالوحدة المحلية لقرية مسارة.

انتقلت على الفور مباحث المركز وفرق الإسعاف وتبين أنه أسفرت المشاجرة عن طعن 5 أشخاص من العائلتين ومقتل مصطفى بنداري، 43 سنة، مدرس، وشقيقه أيمن بنداري، 41 سنة، يعمل بالقاهرة، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى ديروط المركزي تحت تصرف النيابة، والتي صرحت بدفنهما.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.