الداخلية: إنشاء وتطوير 340 قسم شرطة بطراز معمارى موحد

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إنه تم تطوير المنظومة الأمنية والخدمية وأنشأنا 9 مقرات أمنية جديدة مزودة بأحدث التقنيات من غرفة عمليات وإدارة الأزمات والتي تماثل الموجودة في الدول المتقدمة التي لها باع في العملية الأمنية.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز بحضور الرئيس السيسي، أن المقار الأمنية التي تتواجد داخل الكتلة السكنية وطبقنا فلسفة إقامة المجمعات الأمنية وفقًا لتوجيهات الرئيس.

الحفاظ على الهوية البصرية لبعض الأقسام

أشار إلى أنه تم إنشاء وتطوير 340 قسم شرطة بطراز معماري موحد وانتهت المرحلة الأولى من انفاذ القانون التي تربط هذه الأقسام الكترونيا اثناء التطوير، مؤكدًا أنه تم الحفاظ على الهوية البصرية والحضارية لبعض الأقسام التي تعتبر لها قيمة أثرية وتاريخية وتمت إعادتها لشكلها الأصلي في زمانها.