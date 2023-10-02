الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا مكاريوس يترأس طقس ترقية وقبول مكرسات جدد بإيبارشية المنيا

كنيسة
كنيسة

قام الحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها، ورئيس دير الأم سارة للراهبات، بترقية المكرستين: تاسوني فاسيليا، وتاسوني إيلاريا، إلى رتبة إبوذياكونة (مساعدة شماسة)، حسب طقس وترتيب لائحة المكرسات التي أقرها المجمع المقدس لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية.

كما تم قبول إحدى الأخوات لتصبح تلميذة تكريس باسم "براكسيا".

جدير بالذكر أن مجمع التكريس والذي تأسس عام 2004 ويضم 24 مكرسة يخدمن في مجالات متنوعة بالإيبارشية.

وصلى الأنبا مكاريوس لأجل المكرسات قائلًا:نرجو لهن حياة روحية مقدسة وخدمة مباركة، بصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني ".

الأنبا مكاريوس المكرستين شماسة تكريس براكسيا مجمع التكريس

مواد متعلقة

البابا فرنسيس يستقبل الراهبات أخوات يسوع الصغيرات

الأنبا مكاريوس يترأس لقاء العاملين ببيت لحم في إيبارشية المنيا

الأكثر قراءة

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

الرئيس السيسى: ربنا سبحانه وتعالى يحافظ على هذا البلد ولن يستطيع أحد كسرها

بعد قليل.. كلمة مهمة للرئيس عبدالفتاح السيسى

الرئيس السيسي عن العاصمة الإدارية: "متعملتش للوجاهة بل لتغيير نظام العمل للأفضل"

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

وعكة صحية شديدة.. القصة الكاملة لمرض الدكتور هاني الناظر وطلب نجله بالدعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

اين كنا.. وكيف أصبحنا

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً