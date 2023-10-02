الأنبا مكاريوس يترأس طقس ترقية وقبول مكرسات جدد بإيبارشية المنيا

قام الحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها، ورئيس دير الأم سارة للراهبات، بترقية المكرستين: تاسوني فاسيليا، وتاسوني إيلاريا، إلى رتبة إبوذياكونة (مساعدة شماسة)، حسب طقس وترتيب لائحة المكرسات التي أقرها المجمع المقدس لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية.

كما تم قبول إحدى الأخوات لتصبح تلميذة تكريس باسم "براكسيا".

جدير بالذكر أن مجمع التكريس والذي تأسس عام 2004 ويضم 24 مكرسة يخدمن في مجالات متنوعة بالإيبارشية.

وصلى الأنبا مكاريوس لأجل المكرسات قائلًا:نرجو لهن حياة روحية مقدسة وخدمة مباركة، بصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني ".