الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

للمرة الثانية على التوالي.. مصطفى محمد لاعب شهر سبتمبر في نانت

مصطفى محمد
مصطفى محمد

حصد مصطفى محمد مهاجم منتخبنا الوطني ونادي نانت الفرنسي، على لاعب الشهر في فريقه للمرة الثانية على التوالي.

وذكر الموقع الرسمي، أن مصطفى محمد تحصل على جائزة أفضل لاعب في سبتمبر بتوصيت الجماهير الذي وصل لـ 47% وبفارق كبير عن أقرب لاعب له موسيس سيمون الذي جاء في الوصافة بـ 29%.

وكان الدولي المصري قد توج بجائزة لاعب شهر أغسطس بعدما تألق في بداية الدوري وسجل 3 أهداف.

ورفع مصطفى محمد رصيد أهدافه عند 5 أهداف في المركز الثاني خلف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومتصدر قائمة الهدافين في الدوري الفرنسي برصيد 7 أهداف.

وتغلب رين على ضيفه نانت 3/1، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم رين في الدقيقة السادسة عن طريق بنجامين بوريجو من ضربة جزاء، قبل أن يدرك نانت عن طريق بيدرو شيفريلا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 73 سجل ديزيري دوي الهدف الثاني لفريق رين، قبل أن يضيف أرنود كاليمويندو الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة تعرض مصطفى محمد مهاجم نانت للطرد في الدقيقة 77 ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

ورفع رين رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد نانت عند ثماني نقاط في المركز الثالث عشر.

 

 

الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد سيمون

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