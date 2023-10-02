شكرى: هناك تقدير بالغ لما يطرحه الرئيس السيسى فى المنتديات العالمية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الوزارة تهتم بالشق الاقتصادي والدبلوماسية التنموية والترويج للاقتصاد وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية والتوسع في الشركات الاقتصادية، واللجان المشتركة، ودعم دور القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز بحضور الرئيس السيسي، جلسة الدفاع والأمن القومي الشراكة والحضور لما اكتسبته مصر من ثقة ودعوتها لحضو مجموعة السبع ومجموعة العشرين وما هو قادم من مشاركة في البريكس من شأنها التوسع في التعاون مع هذه القطاعات، وهناك تقدير بالغ لما يطرحه الرئيس السيسي في المنتديات من أفكار عميلة اتصالًا بالدفاع عن الدول النامية.