الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الآلاف ينظمون مسيرة حاشدة لتأييد الرئيس السيسي ببور سعيد

المسيرة
المسيرة

نظم الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد، مسيرة حاشدة، اليوم الاثنين، لدعم وتأييد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وانطلقت المسيرة التي شارك بها المواطنون بالسيارات والدراجات الهوائية ومشيًا على الأقدام من أمام مسجد السلام نطاق حي الشرق مرورا بشارع طرح البحر حتى حديقة المنتزة.

وحمل المواطنون صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلام مصر، مرددين هتافات: "تحيا مصر، سيسي رئيسي، بورسعيد قالت كلمتها السيسي هو رئيسها، بنحبك يا سيسي، كمل يا ريس.. كمل مسيرتك، الشعب يريد السيسي رئيس".

واصطف مواطنون على جانبي شارع طرح البحر أثناء مرور المسيرة حاملين صور الرئيس "السيسي" وأعلام مصر، في ظل أجواء من الوطنية والسعادة بين المواطنين.

وألقى سكان المنطقة الحلوى والورود على المشاركين بالمسيرة أثناء مرورهم من أسفل منازلهم التي تزينت نوافذها بأعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت قد شهدت مكاتب الشهر العقاري في مختلف مراكز ومدن محافظة بورسعيد، إقبالًا كبيرًا من المواطنين لليوم الرابع على التوالي؛ لتحرير توكيلات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي.

المسيرة
المسيرة
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الرئيس بورسعيد رئيس الجمهورية شارع البحر كمل يا ريس

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