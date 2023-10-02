الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد تشهد طابور مدرسة القناة الإعدادية بنين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، فعاليات طابور الصباح بمدرسة القناة الإعدادية للبنين، صباح اليوم، في إطار حرص  على متابعة انتظام سير العملية التعليمية في ثاني أيام العام الدراسي الجديد.

 

حصر الغياب يوميا 

وأثنت الدكتورة هالة عبد السلام على نسبة حضور طلاب مدرسة القناة الإعدادية للبنين من الصفين الأول والثاني وتفاعلهم الإيجابي بطابور الصباح وانضباط المعلمين والعاملين بالمدرسة، موجهة بتفعيل حصر الغياب يوميا وإخطار أولياء الأمور أولا بأول.

 

وفاجأت مدارس "القناة الإعدادية للبنات ومصطفى كامل الابتدائية والمناخ الرسمية للغات ومدرسة الرياضية الإعدادية الثانوية للبنات ومدرسة الدكتور حسني غندر الرياضية بنين" بالزيارة لمتابعة العملية التعليمية حيث تفقدت سيادتها الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال والمعامل.

 

وشددت وكيل أول الوزارة خلال جولتها على ضرورة الحفاظ على الشكل العام للمدارس والاهتمام بالمساحات الخضراء بها ونظافة جميع مرافقها حرصا على الصحة العامة للطلاب، متمنية عاما دراسيا موفقا للطلاب ولجميع القائمين على العملية التعليمية.

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التربية والتعليم بورسعيد العام الدراسى الجديد التفاعل الإيجابي تلاميذ

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