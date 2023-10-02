سامح شكرى: حقوق الإنسان محل اهتمام الرئيس السيسى

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الوزارة لديها شق متعلق بحقوق الإنسان وهو تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

أضاف شكري، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز بحضور الرئيس السيسي، جلسة الدفاع والأمن القومي أن موضوع حقوق الإنسان له أبعاد كبيرة وقبل أن يكون محل اهتمام الآخرين، فهو محل اهتمام الرئيس وتحقيق التنمية له بالمنظور الشامل لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعدم توظيف حقوق الإنسان لأغراض سياسية بعيدًا عن إبراز ما للإنسان من حقوق وتوفير الدولة لهذه الحقوق.

وأردف أنه ليس هناك أدل على ذلك من مشروع حياة كريمة، الذي أصبح مثلا يحتذى به لتوفير حقوق الإنسان وحقوق المواطن، فضلًا عن الانخراط في مجلس حقوق الإنسان والدول الأخرى لرفع قدراتنا وإزكاء ما نقوم به من أجل مواطنينا وأحفادنا: "سنستمر في الدفع والتصدي لكل المحاولات التي تحاول استغلال القضية لأغراض سياسية".