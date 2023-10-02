مدبولي يرحب بالرئيس السيسي في العاصمة الإدارية: "لولا رؤيتك لما تحقق هذا الإنجاز"

رحّب د.مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته لمقر مجلس الوزراء الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قال مدبولي:"شرف كبير أن تشملنا بهذه الوزارة، وشعور عظيم تبقى معنا في مقر مجلس الوزراء، ولولا رؤيتك لما تحقق هذا الإنجاز.

أضاف: “من أقل من 7 سنوات العاصمة الإدارية كانت عبارة عن ورق، وبفضل الله وقرار الرئيس السيسي ورؤيته ومتابعته وجهد الزملاء لما تحقق هذا الإنجاز، وما كان ليتحقق وما كنا في هذا المكان الذى سيكون عنوان الجمهورية الجديدة، وإن شاء الله يكون نقلة حضارية في إطار التنمية الشاملة، وإن شاء الله تكون مصر في تقدم ورخاء تحت قيادتك”.