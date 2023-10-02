الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

توافد الأساقفة للمشاركة في احتفالات اليوبيل الذهبي لـ"إكليركية المحرق"

كنيسة
كنيسة

توافد منذ قليل، عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للمشاركة في احتفالات اليوبيل الذهبي للكلية الاكليريكية بدير المحرق.

واستقبلت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كل من الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط والأنبا غبريال أسقف بني سويف والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والانبا بيمن مطران نقادة والأنبا ديمتريوس مطران ملوي والأنبا ميخائيل اسقف حدائق القبة ووكيل الكلية الاكليريكية بالقاهرة. 

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، احتفالات اليوبيل الذهبي لإكليريكية المحرق، على مسرح الأنبا رويس الملحق بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

والكلية الإكليريكية بالدير المحرق، هي كلية لاهوتية قبطية أرثوذكسية تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مقرها دير القديسة العذراء مريم بجبل قسقام الشهير بالمحرق بمركز القوصية محافظة أسيوط.

وعندما تولى قداسة البابا شنودة الثالث السدة المرقسية، نقل القسم المتوسط للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الكلية الإكليريكية بالقاهرة إلى دير المحرق عام 1973م، ثم قام قداسته في عام 1978م بتحويل القسم المتوسط إلى العالي.

ويلتحق بها الحاصلون على الثانوية العامة أو الدبلوم، وتكون مدة الدراسة بالإكليريكية أربع سنوات، بعدها يحصل الخريج على بكالوريوس العلوم اللاهوتية والكنسية، والآن أصبح الالتحاق بالكلية قاصرًا على خريجى الكليات والمعاهد العليا فقط.

بدء العام الدراسي بإكليريكية الأنبا رويس

من ناحية أخرى، صلى نيافة الأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة، ووكيل الكلية الإكليريكية الأنبا رويس، صباح أمس القداس الإلهي بمقر الكلية بالكاتدرائية المرقسية العباسية، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ للكلية.

شارك في صلوات القداس إلى جانب المشرف الروحي لطلبة القسم النهاري الراهب القس ياكوبوس الأنبا بيشوي، أعضاء هيئة التدريس وأعضاء مجلس الكلية.

كما شارك في القداس خورس الألحان من طلبة القسم النهاري، وعدد من طلبة وطالبات القسم المسائي.

 

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