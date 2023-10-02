وزيرة التضامن: الزيادات الأخيرة رفعت إجمالى الحماية التأمينية لـ340 مليار جنيه

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحماية التأمينية، زادت هذا العام بعد الزيادات الأخيرة لتصل إلى 340 مليار جنيه، وعدد المشتركين زاد ووصل إلى 13.8 مليون فرد.

وأضافت، خلال كلمتها، ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، "أن هناك 250 ألف مستفيد من وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات، بإجمالي دعم للمصروفات الدراسية 54 مليون جنيه.

مؤتمر حكاية وطن

ويشهد مؤتمر حكاية وطن، اليوم، عقد ثلاث جلسات؛ الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي، والثانية جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساءً.