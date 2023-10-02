الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يعاني من غياب 5 لاعبين قبل مواجهة إنبي في الكأس

مران الأهلي
مران الأهلي

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي في نصف نهائي كأس مصر النسخة القديمة والمقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، على أن يلتقي الفائز الزمالك وبيراميدز في نهائي الكأس.

ويعاني الفريق الأول بالقلعة الحمراء من بعض الغيابات التي تطارد 5 لاعبين داخل صفوف الفريق قبل مواجهة الفريق البترولي في نصف نهائي كـأس مصر.

وكشف مصدر طبي داخل الأهلي عن غياب الخماسي محمود متولي وعمرو السولية وكريم نيدفيد وصلاح محسن بالإضافة إلى خالد عبدالفتاح الظهير الأيمن عن المباراة للإصابة.

وأضاف المصدر أن الرباعي السولية يعاني من تمزق في العضلة الأمامية ومحمود متولي من مزق في العضلة الأمامية وكريم نيديفيد يعاني من شد غي العضلة الخلفية وصلاح محسن من إصابة في العضلة الخلفية بينما خضع خالد عبدالفتاح لجراحة في الترقوة.

وأشار المصدر إلي أن المغربي رضا سليم لاعب النادي الأهلي الجديد القادم من صفوف الجيش الملكي جاهزيته للمشاركة في مباراة إنبي بعد تخلصه من الإصابة بعدما اشتكى خلال الفترة الماضية من كدمة في الركبة.

في المقابل، كشف مصدر مسئول أن  السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عقد جلسة مع لاعبي قبل بدء المران باستاد مختار التتش بدأ المحاضرة بالتهنئة بالفوز علي سان جورج الإثيوبي والتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشدد “كولر” مع لاعبي الأهلي على ضرورة غلق ملف الفوز علي بطل إثيوبيا ودوري أبطال إفريقيا والتركيز في المرحلة المقبلة.

كولر: مواجهات الأهلي ستكون صعبة في الفترة القادمة

وقال السويسري مارسيل كولر خلال المحاضرة إن المنافسات ستكون في منتهي الصعوبة خلال الفترة المقبلة حيث يواجه يوم الأربعاء المقبل نظيره إنبي في نصف نهائي النسخة الماضية من كأس مصر ثم الإسماعيلي الأحد المقبل بالدوري قبل أن يغادر اللاعبون الدوليون إلي منتخبات بلادهم ثم العودة لانطلاق منافسات النسخة الأولي من الدوري الإفريقي.

 وأبدي  السويسري انزعاجه الشديد وغضبه من غياب عدد من اللاعبين عن الاستعداد لمواجهة سيمبا التنزاني حيث لن يصلوا قبل تلك المواجهة إلا بـ24 ساعة فقط.

وقال إنه لا يود التعقيب علي أمور بعينها لكن كيف للاعب مثل علي معلول سيكون مع منتخب بلاده تونس لمواجهة اليابان بطوكيو مساء يوم 17 أكتوبر ثم يطير فجر يوم 18 إلي تنزانيا عبر العديد من الترانزيت ليصل بعد ظهر يوم 19 أكتوبر قبل المباراة الأولي مع سيمبا المقرر لها 20 سبتمبر والأمر ذاته بالنسبة لأليو ديانج وبيرسي تاو مع منتخبات بلادهم.

الاهلى كولر عمرو السولية صلاح محسن محمود متولى

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