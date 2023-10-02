وزير الصحة يكشف خطة زيادة عدد الأسرة فى المستشيفات

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن الدولة عانت من تهالك البنية التحتية والقوة العاملة الصحية، إضافة إلى ضعف توزيع الخدمات الصحية على المحافظات والأقاليم.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات وصل إلى 126 ألف سرير (41 ألفا بالقطاع الحكومي، و86 ألفا بالقطاع الخاص)، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 151.270 مليون نسمة بحلو عام 2050.

وتابع: "نحتاج إلى زيادة نحو 17 ألف سرير بحلول عام 2030، ستتم إضافتها في 48 مستشفى بتكلفة تقديرية 76 مليار جنيه، لاستيعاب الزيادة السكانية".