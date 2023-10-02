الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الصحة يكشف خطة زيادة عدد الأسرة فى المستشيفات

جريدة الدستور

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن الدولة عانت من تهالك البنية التحتية والقوة العاملة الصحية، إضافة إلى ضعف توزيع الخدمات الصحية على المحافظات والأقاليم. 
وأضاف "عبدالغفار"، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات وصل إلى 126 ألف سرير (41 ألفا بالقطاع الحكومي، و86 ألفا بالقطاع الخاص)، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 151.270 مليون نسمة بحلو عام 2050.

وتابع: "نحتاج إلى زيادة نحو 17 ألف سرير بحلول عام 2030، ستتم إضافتها في 48 مستشفى بتكلفة تقديرية 76 مليار جنيه، لاستيعاب الزيادة السكانية".

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يُعلن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لإنتاج البلازما فى مصر بداية 2026

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الرئيس السيسى يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

"كولر" مصدوم من لاعبى الأهلى الدوليين قبل مواجهة سيمبا التنزانى

تمهيدًا لتولى مهمة جديدة.. المستشار محمود فوزى يستقيل من منصبه بمجلس الدولة

"30 سيارة إسعاف وحالات المصابين".. التفاصيل الكاملة لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً