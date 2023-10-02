الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب عمرو هندي: حكاية وطن رسالة طمأنة للمصريين وأجاب عن تساؤلات الشارع

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن مؤتمر "حكاية وطن" كشف للجميع حجم الإنجازات، إضافة لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عن الأوضاع الجارية وكشف التحديات وطرح العديد من التساؤلات التي تشغل بال المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تساؤلات رئيس الجمهورية بشأن ملف الأسعار والحديث عن السلع الأساسية، من أبرز الأسئلة التى تشغل المواطن المصرى، ومن ثم هذا يؤكد أن القيادة السياسية على علم تام بما يجرى فى الشارع المصري، إضافة للمصداقية والشفافية والمصارحة فى الحديث مع الشعب طوال الوقت وهذا ما يحمل رسائل طمأنة من قبل القيادة السياسية للمواطنين.

القيادة السياسية تعتمد على مبدأ المصارحة والمكاشفة

وأشاد النائب عمرو هندى، بمؤتمر "حكاية وطن" ودوره الكبير فى كشف الأمور على حقيقتها أمام المصريين، ورؤية الدولة للفترة المقبلة، وهذا لم يكن فى العصور السابقة، متابعا:" القيادة السياسية تعتمد على مبدأ المصارحة والمكاشفة، وكشف كل الامور بتفاصيلها للمصريين وهذا أمر لم نكن نعهده فى العصور السابقة".


الملفات التي ألقى المؤتمر الضوء عليها تمثل عصب الاقتصاد المصري


وأكد عضو مجلس النواب، أن الملفات التى القى المؤتمر الضوء عليها تمثل عصب الاقتصاد المصري، وتعكس رؤية الدولة فى التعامل مع الملفات بجدية، خلال الفترة المقبلة سيكون هناك العديد من النتائج الملموسة للجهود المبذولة على مدار السنوات الأخيرة بشكل جاد على أرض الواقع، مؤكدا أن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، للانتخابات الرئاسية المقبلة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

مؤتمر حكاية وطن

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات، التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية؛ فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

حكاية وطن حديث الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية الاقتصاد المصرى

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