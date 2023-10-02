الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بلوموندو" يدخل مرحلة المونتاج استعدادًا لطرحه بدور العرض

بولموندو
بولموندو

بدأ المخرج ياسر سامي، مونتاج الفيلم السينمائي الجديد "بلوموندو" للنجم حسن الرداد، لوضع اللمسات النهائية على العمل الذي استغرق تصويره 3 أشهر كاملة. 

وكان فريق عمل الفيلم قد انتهى صباح اليوم من تصوير مشاهده بالكامل، وذلك استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي في مصر، حيث من المنتظر أن يشارك بموسم رأس السنة الجديدة. 

 نجوم الفيلم يحتفلون بانتهاء التصوير

وحرص نجوم الفيلم على الاحتفال بانتهاء التصوير، وسط مجموعة كبيرة من أبطاله والعاملين أمام وخلف الكاميرا. 

وكان النجم حسن الرداد قد شارك جمهوره، أمس، مقطعا من تصوير الفيلم، وقال الرداد عبر حسابه بموقع تيك توك "مين عايز يطلع معايا في فيلم "بلوموندو"، عندي لقطة مهمة جدًا في الفيلم، وهى عبارة عن لايف ضمن أحداث الفيلم، يعني كل الناس اللي هتشارك معايا في اللايف، هتبقى طالعة معايا في الفيلم، وكل تعليقاتها وآرائها في شخصية الفيلم، مستنيكم".

أبطال فيلم بلوموندو

يشار إلى أن فيلم "بلوموندو" من بطولة حسن الرداد، وإنجي وجدان، وهاجر أحمد، ومحمود حافظ، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبوسريع وآخرون والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتوالى الأحداث.

وكان  صناع فيلم "بلوموندو" للنجم حسن الرداد، قد أعلنوا عن فكرة جديدة يشارك من خلالها الجمهور في أحد مشاهد الفيلم الذي يتم تصويره حاليًا.

وأعلن "الرداد" أن هناك مشهدًا سيتم تصويره الساعة العاشرة مساء، ويتضمن بثا مباشرا للشخصية التي يجسدها في الفيلم، وهناك فرصة لمن يتفاعل مع هذا البث للظهور ضمن هذا المشهد. 

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