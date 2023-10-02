الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: بريطانى يعلن تضامنه مع القضية الفلسطينية بالذهاب إلى القدس سيرًا

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، تقريرا حول مواطن بريطاني يعلن تضامنه مع القضية الفلسطينية بالذهاب إلى فلسطين سيرا على الأقدام.

وأشار التقرير إلى صمت دولى على الانتهاكات التي تحاصر الشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة، تقابله بعض القلوب الصادقة التي تحاول أن تؤازره الفلسطينيين في مسيرة كفاحهم.

تضامنه مع الفلسطينيين وتسليط الضوء على ما يحدث لهم

ومن بريطانيا، قرر الباحث الاجتماعي المتقاعد مايك بومن بأن يسير على قدميه نحو فلسطين؛ تعبيرا عن تضامنه مع الفلسطينيين ولتسليط الضوء على ما يحدث لهم وعلى محنة اللاجئين، حيث قطع أكثر من 1700 كيلو متر حتى وصل إلى مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وبدأ "بومن" في أبريل الماضي وعبر على قدميه 7 دول نحو فلسطين، مؤكدًا أنه أراد أن يصل مع اقتراب ذكرى النكبة التي مثلت بداية نزوح الفلسطينيين من الأراضي التي عاش فيها أجدادهم، ولا تزال النكبة مستمرة في وضعٍ مخز.

مر "بومن" بالعديد من الصعوبات في الدول التي مر بها، وبالرغم من تعبه الشديد، فإنه عبر عن سعادته وارتياحه فور وصوله، حيث كان يشعر بالخوف من عدم سماح القوات الإسرائيلية بدخوله واحتجازه.

وأكد "بومن" أنه زار فلسطين المحتلة عدة مرات، وتعلق قلبه بها وأصبح لديه أصدقاء يسعد بلقائهم، وعادة ما يلتقي بومن منظمات أثناء وجوده في أريحا ليبحث معه كيفية مساندة القضية الفلسطينية.

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