رئيس جامعة سوهاج: الرئيس السيسى سعى إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" والتي أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والسياسيين والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع بقاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال النعماني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق إنجازات تنموية غير مسبوقة شهدت فيها كافة قطاعات الدولة نقلة نوعية، لم تحدث منذ عقود طويلة، ولم تكن وليدة اللحظة بل كانت نتاجًا لسنوات طويلة من الجهد والتعب، حتى تصل إلى هذا النجاح المُستدام، لتصبح مصر نموذجًا يُحتذى به عالميًا، وذلك استنادًا إلى برنامج إصلاح شامل أسهم فى امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات.

المواطن المصرى أصبح يتمتع بحياة كريمة بعد تحديات ضخمة

وأضاف النعماني، أنه منذ تولي الرئيس السيسي الحكم حتى الآن سعى إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى وتحقيق العدالة الناجزة، وتقديم خدمات تليق بالمواطنين المصريين في "الجمهورية الجديدة"، وإنهاء المشاكل والأزمات المزمنة التي لطالما عانى بسببها المواطن على مدى عقود طويلة، وأصبح من حقه أن يعيش حياة كريمة دون أي معوقات، بعد تحديات ضخمة واجهتها الدولة قبل عام 2014.

الدول لا تتقدم دون توافُر البنية الأساسية وشبكات الطرق المختلفة

وأشاد رئيس الجامعة، بما تم عرضه من إنجازات بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية، مؤكدًا أن الدول لا تتقدم بدون توافر البنية الأساسية وشبكات الطرق المختلفة: "هي ليست رفاهية ولا ترفًا"، مثمنًا مجهودات وزارتي الإسكان والنقل وما تم ضخه من ميزانيات ضخمة خلال السنوات الماضية، بهدف توفير وسائل نقل آمنة ووحدات سكنية لائقة بالمواطنين، باعتبارهم شريان التطوير والعصب الرئيسي الذي تقوم على أساسه برامج التنمية.