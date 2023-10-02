ابنة فيروز تصدر بيانًا تحذيريًا بخصوص حقوق والدها عاصى الرحبانى

أطلقت ريما الرحباني، ابنة الموسيقار عاصي الرحباني، والنجمة اللبنانية فيروز، بيانًا ممثلًا لآل الرحباني للتحذير من استخدام أو إعادة توزيع موسيقى الأخوين رحباني أو زياد الرحباني دون العودة إليهما.

موسيقى الأخوين رحباني

وأطلقت ريما بيانًا قالت فيه: "إنَّ ورثة عاصي الرحباني مُمثَّلين بِزياد عاصي الرحباني وريما عاصي الرحباني يُعلنون رَفضَهم التام لقيام أيٍّ كان، حتَّى ولو كان من ورثة منصور الرحباني، بإعادة تسجيل و/أو تصوير و/أو تكييف و/أو توزيع أيّة أعمال فنّية تعود للأخوين رحباني أو زياد رحباني بدون موافقتهم، كما أنَّهم يُحذّرون من منح أيّة أذونات أم إجازات للغير من طرف واحد تعود لأصحاب الحقوق مُجتمعين، وذلك إن في لبنان أم خارجه، ومهما كانت الوسيلة او الإطار او المناسبة، لذا اقتضى التوضيح".

وخلال الفترة الماضية، شاركت ريما الرحبانى، ابنة المطربة الكبيرة فيروز، متابعيها ومحبيها أحدث صورة لوالدتها بعد غياب دام لفترة طويلة عن الظهور، بصحبة نجليها «زياد، وهلي»، مؤكدة أن الصورة حديثة وتم التقاطها من داخل كنيسة السيّدة المحيدثة بكفيا- كنيسة العاصي، وذلك عقب القداس السنوي عن راحة نفس عاصي وليال الرحباني، والذي هو قُداس الذكرى السنوية بحسب المصطلح المصري.