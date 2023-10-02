وزير الداخلية يوجه بمراجعة السلامة الإنشائية لمبنى مديرية أمن الإسماعيلية

وجه محمود توفيق، وزير الداخلية، بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب حريق مديرية أمن الإسماعيلية، فضلًا عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته فى أقرب وقت.

كما وجه بتقديم كل أوجه الرعاية للمصابين لحين اكتمال شفائهم.

وكان قد وصل وزير الداخلية منذ قليل إلى موقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تفقد الموقع.

ونجحت سيارات قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق هائل اندلع في مديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم.