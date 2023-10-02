إكسترا نيوز: عمليات التبريد فى مديرية أمن الإسماعيلية ما زالت مستمرة

قالت أسماء خليل، مراسلة إكسترا نيوز، إن عمليات التبريد ما زالت مستمرة من قبل رجال الشرطة والجيش، ورجال هيئة قناة السويس في حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، موضحة أن بعض رجال الحماية المدنية قاموا الآن بالدخول إلى مبنى المديرية للبحث عن وجود أي أشخاص أو أفراد الأمن داخل المبنى.

وأضافت خليل، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أننا شهدنا جهودا مشتركة من الجيش والشرطة للسيطرة على الحريق، إضافة إلى الجهود الشعبية لمساعدة الجهات المختصة لإنقاذ أفراد الأمن الموجودين داخل المبنى.

رفع حالة الطوارئ الموجودة فى جميع المستشفيات

وأوضحت مراسلة إكسترا نيوز، أن الحريق استمر لمدة 3 ساعات، مشيرة إلى أنه تم إسعاف عدد من الحالات، إضافة إلى رفع حالة الطوارئ الموجودة في جميع المستشفيات بالمحافظة، بجانب توافر جميع المستلزمات الطبية وأكياس الدم اللازمة لإسعاف المصابين.