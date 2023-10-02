الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. عزاء أحمد سامي العدل بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس

أحمد سامي العدل
أحمد سامي العدل

تتلقى أسرة المخرج الشاب أحمد سامي العدل، مساء اليوم الإثنين، العزاء في المخرج الراحل بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة "الرزق".

وفاة أحمد سامى العدل 

وكان توفي أحمد سامي العدل، صباح أمس الأول السبت، قبل ساعات قليلة من خضوعه لعملية جراحية في القلب.

أحمد سامي العدل

أحمد سامي العدل، هو أحد أبناء الفنان الكبير الراحل سامي العدل، والكاتبة ماجدة نور الدين، وشقيق كل من رشا وخالد.

- دخل أحمد سامي العدل، عالم الفن منذ طفولته، حيث شارك في فيلم "المهاجر" الذى تم إنتاجه عام 1994.

- درس أحمد سامي العدل، فى أمريكا وجاء إلى مصر فور تخرجه، وعمل فى مجال الفن كمساعد مخرج.

-شارك أحمد سامي العدل فى مسلسل "حارة اليهود" بطولة النجم إياد نصار والنجمة منة شلبي عام 2015، وجمعه هذا المسلسل بوالده الفنان الراحل سامي العدل.

شارك أحمد سامي العدل، كممثل وعمل مساعد مخرج فى مسلسل "فوق مستوى الشبهات" الذى تم إنتاجه عام 2016 وحقق نجاحا كبيرا، وقامت ببطولته النجمة يسرا، بقيادة المخرج هانى خليفة.

- شارك أحمد فى بطولة فيلم "تيتانك بالعربي" عام 2016، وقدم الفيلم محاكاة ساخرة لفيلم المخرج جيمس كاميرون الشهير (تيتانك)، حيث تقع قصة حب بين شاب بورسعيدي فقير يسعى للسفر إلى دبي على متن الباخرة تيتانك، وبين فتاة ثرية تعاني من ضغط اجتماعي شديد من قبل المحيطين بها في سبيل الزواج من رجل خليجي ثري، وكان من بطولة بشرى وشادى سرور، وهو من تأليف شادى سرور، وإخراج محمد خضر.

- كما عمل مساعد مخرج فى مسلسل "الحساب يجمع" الذى حقق نجاحا كبيرا وتم إنتاجه عام 2017، بطولة يسرا ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة.

ـ وفى عام 2018 عمل أحمد، في مسلسل "نسر الصعيد" بطولة النجم محمد رمضان، ومن تأليف محمد عبدالمعطى، إخراج ياسر سامى.

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