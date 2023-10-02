في ذكرى ميلاده.. أشهر أقوال وحكم الزعيم الهندي غاندي
تحل اليوم 2 أكتوبر ذكرى ميلاد الزعيم الهندي غاندي، المعروف أيضًا باسم أبو الأمة أو بابو أو المهاتما، يعد هذا اليوم مهمًا للغاية في تاريخ الهند لأنه يكرم القائد الذي لم يساعد البلاد على تحقيق الحرية فحسب، بل عزز أيضًا اللا عنف والسلام والعصيان المدني.
وبالتزامن مع عيد ميلاده، سيتم الاحتفال بهذا اليوم بحماس كبير في جميع أنحاء العالم، كما يتم الاحتفال بهذا اليوم في جميع أنحاء العالم باعتباره اليوم الدولي لـ اللا عنف، لقد كرس غاندي حياته لحرية الأمة وكانت حياته شهادة على مبادئ الحقيقة والبساطة والرحمة، ومن خلال كلماته وأفعاله ترك وراءه كنزًا من الرؤى التي تستمر في إلهام وتوجيه وإشعال التغيير الإيجابي.
بينما تستعد الهند أيضا للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 154 لميلاد المهاتما غاندي، دعونا نتعمق في حكمته الخالدة من خلال استكشاف اقتباساته التي تعد بمثابة منارات للإلهام والتوجيه، وإلهام الأفراد والحركات في جميع أنحاء العالم.
أفضل أقوال مهاتما غاندي
- إن مبدأ “العين بالعين” يؤدي فقط إلى جعل العالم أعمى
- السعادة هي عندما يكون ما تفكر فيه وما تقوله وما تفعله متناغمًا
- القوة لا تأتي من القدرة الشخصية.. إنها تنبع من إرادة لا تقهر
- توفر الأرض ما يكفي لتلبية احتياجات كل إنسان، ولكن ليس جشع كل إنسان
- الضعيف لا يستطيع أن يسامح أبدًا.. فالتسامح صفة الأقوياء
- يجب أن تكون أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم
- يمكن الحكم على عظمة الأمة وتقدمها الأخلاقي من خلال الطريقة التي تعامل بها حيواناتها
- ما الإنسان إلا نتاج أفكاره.. ما يعتقد أنه سيصبح
- يمكنك هز العالم بطريقة لطيفة