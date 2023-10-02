الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"جوجل" تكشف عن مواصفات جهاز pixel tablet الجديد

جهاز pixel tablet
جهاز pixel tablet الجديد

صممت جوجل حاسبها الجديد pixel tablet العملي ومتعدد الوظائف، ليكون قابلًا للاقتران بمساعداتها المنزلية الذكية بسهولة.

زود الحاسب بملحقات مغناطيسية تمكن من تثبيته على المساعد الذكي بشكل أنيق ليعمل الجهازان كجهاز ذكي واحد.

كما يتميز الحاسب بإمكانية تقسيم الشاشة أثناء الاستخدام لإنجاز أكثر من مهمة بنفس الوقت أو تصفح الإنترنت وتشغيل بعض التطبيقات، فضلًا عن تصميم واجهات التشغيل التي تسهل عملية التحكم بالأدوات والتطبيقات.

ويمتاز هيكل الحاسب بالمتانة وهو محاط بإطار من الألومنيوم ومحمي بزجاج مضاد للكدمات والخدوش، ومزود كذلك بشاشة IPS LCD بمقاس 10.95 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل.

الحاسب يعمل بنظام Android 13، ومعالج Google Tensor G2 المتطور، ومعالج رسوميات Mali-G710 MP7، وذواكر وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256 جيجابايت.

وحرصت جوجل على تزويد الحاسب بكاميرات أمامية وخلفية بدقة 8 ميجابيكسل، ومنفذ USB Type-C 3.2، وبوصلة إلكترونية، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 7020 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واط.

المساعد الذكي جوجل المنزلية الذكية شاشة الحاسب

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