الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أظهر سلوكا عدوانيا.. دب يقتل شخصين فى متنزه بكندا

دب
دب

قالت إدارة المتنزهات الوطنية بحكومة كندا في بيان إنها عثرت على شخصين متوفين بعد مهاجمة دب أشيب لهما في متنزه بانف الوطني بإقليم ألبرتا.

 

وأضافت الإدارة في بيانها، أنها تلقت في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة تنبيها من أحد أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) يشير إلى هجوم دب مصدره داخل متنزه بانف الوطني عند وادي نهر ريد دير غربي منطقة يا ها تيندا رانش.

 

وأوضحت أن الظروف الجوية في ذلك الوقت لم تسمح باستخدام طائرات الهليكوبتر، مما دفع فريق الطوارئ للانتقال برا طوال الليل حتى وصل إلى الموقع.

 

ووصل الفريق في ساعة مبكرة إلى الموقع حيث اكتشف وفاة فردين.

 

ووفق الإدارة فإن الفريق نفذ لاحقا عملية قتل رحيم للدب بعد أن أظهر سلوكا عدوانيا، وتقرر إغلاق المنطقة المحيطة بواديي ريد دير وبانثر حتى إشعار آخر.

 

ويجتذب متنزه بانف الوطني ما يربو على أربعة ملايين سائح كل عام، ويعد موطنا لنوعي الدببة الأشيب والأسود.

المتنزهات الوطنية إدارة المتنزهات كندا حكومة كندا الجمعة إقليم ألبرتا

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