الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. أول تعليق للرئيس الأوكرانى بعد تجاهل الكونجرس لمساعدات كييف

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لا يوجد شيء من شأنه أن يضعف معركة بلاده ضد روسيا، وذلك غداة موافقة الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون تمويل مؤقت أغفل المساعدة لأوكرانيا.

ولم يتناول “زيلينسكي”، في خطاب مسجل بمناسبة عطلة يوم المدافعين، التصويت في الكونجرس مباشرة، لكنه أكد مجددا تصميمه على القتال حتى النصر.

وأضاف أنه لا يمكن لأحد أن "يوقف" استقرار أوكرانيا وقدرتها على التحمل وقوتها وشجاعتها.

وشدد على أن أوكرانيا لن تتوقف عن المقاومة والقتال إلا في يوم النصر، مضيفا: "مع اقترابنا منه كل يوم، نقول: سنقاتل مهما كلف الأمر".

من جانبه، قال وزير الدفاع رستم عمروف بشكل منفصل إنه تلقى تطمينات بشأن المزيد من المساعدات العسكرية خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي لويد أوستن.

وكتب في منشور على موقع (إكس)، مستخدما الأعلام بدلا من أسماء البلدان: "أكد لي الوزير أوستن أن الدعم الأميركي لأوكرانيا "سيستمر" وأن "المحاربين الأوكرانيين سيستمرون في الحصول على دعم قوي في ساحة المعركة".

وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية بأن كييف تعمل مع شركائها الأميركيين لضمان أن يشمل قرار الميزانية الجديد أموالا لكييف، وأن يظل الدعم الأميريكي قائما.

وسعى المتحدث باسم وزارة الخارجية أوليغ نيكولينكو أيضا إلى طمأنة الأوكرانيين بشأن الدعم الأميريكي المستقبلي في تعليقات على فيسبوك، مشددا على أن الأموال التي حصلت على موافقة مسبقة لن تتأثر.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال أمس الأحد إن الجمهوريين تعهدوا بتقديم المساعدة لأوكرانيا من خلال تصويت منفصل وإن الدعم الأميريكي لا يمكن أن ينقطع "تحت أي ظرف من الظروف".

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