عاجل.. وزير الاتصالات: الشركات الناشئة جذبت 500 مليون دولار استثمارات فى 2022

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يوجد 400 شركة مبدعة ناشئة في مصر، ورغم التحديات الاقتصادية العام الماضي استطاعت الشركات الناشئة جذب 500 مليون دولار استثمارات من خارج مصر.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن" "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي، أنه تم مراعاة إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية داخل حرم الجامعات بالمحافظات أو بالقرب منها لكي تسهل على الطلاب ارتيادها بشكل سهل ومستمر، مشيرًا إلى أنه سيتم استعادة رونق بعض المباني التراثية وتحويلها لمراكز ابداعية.

إنشاء معمل متقدم لأبحات الروبوتات والجيل الخامس

وأشار إلى أن إبداع مصر الرقمية به معمل متقدم لأبحات الروبوتات والجيل الخامس أهدته لهم إحدى الشركات العالمية التي يتشاركون معها، مؤكدًا أنه منذ 2019 ومجال الذكاء الاصطناعي له أهمية بمصر، وتم إنشاء مركزًا للبحث والتطوير يتبنى مجالات الرعايا الصحية والزراعة والبيئة وإدارة الموارد المائية.