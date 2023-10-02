الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. وزير الاتصالات: الشركات الناشئة جذبت 500 مليون دولار استثمارات فى 2022

المهندس عمرو طلعت
المهندس عمرو طلعت

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يوجد 400 شركة مبدعة ناشئة في مصر، ورغم التحديات الاقتصادية العام الماضي استطاعت الشركات الناشئة جذب 500 مليون دولار استثمارات من خارج مصر.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن" "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي، أنه تم مراعاة إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية داخل حرم الجامعات بالمحافظات أو بالقرب منها لكي تسهل على الطلاب ارتيادها بشكل سهل ومستمر، مشيرًا إلى أنه سيتم استعادة رونق بعض المباني التراثية وتحويلها لمراكز ابداعية.

إنشاء معمل متقدم لأبحات الروبوتات والجيل الخامس

وأشار إلى أن إبداع مصر الرقمية به معمل متقدم لأبحات الروبوتات والجيل الخامس أهدته لهم إحدى الشركات العالمية التي يتشاركون معها، مؤكدًا أنه منذ 2019 ومجال الذكاء الاصطناعي له أهمية بمصر، وتم إنشاء مركزًا للبحث والتطوير يتبنى مجالات الرعايا الصحية والزراعة والبيئة وإدارة الموارد المائية.

وزير الاتصالات الشركات الناشئة 500 مليون دولار استثمارات خارج مصر مراكز ابداع مصر الرقمية عمل متقدم لأبحات الروبوتات

مواد متعلقة

عاجل.. وزير الاتصالات: رقمنة 250 مليون وثيقة وهو أكبر مشروع أرشفة بالشرق الأوسط

وزير الاتصالات: توفير الإنترنت فائق السرعة لكل قرى حياة كريمة

وزير الاتصالات: لدينا أول متحف متخصص للبريد فى الشرق الأوسط

وزير الاتصالات: استهدفنا تمكين الشباب للعمل الدولي من خلال عمله داخل مصر

وزير الاتصالات: أنفقنا 16 مليار جنيه آخر 5 سنوات لتطوير هيئة البريد

عاجل.. وزير الاتصالات: إنشاء 2700 برج لتقوية شبكات المحمول فى قرى حياة كريمة

الأكثر قراءة

عاجل.. الرئيس السيسي يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

عاجل.. وزير الاتصالات: استثمرنا في إنشاء 5 كابلات بحرية دولية باستمثارات 300 مليون دولار

حرب أمريكية على مصر

عاجل.. إجلاء 80 عائلة جنوب غرب ليبيا بسبب السيول

الرئيس السيسى يدعو لإعادة النظر فى "الإيجار القديم": "الاستفادة مش أبدية ده حرام"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية