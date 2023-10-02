وزير الاتصالات: تصدير خدمات تعهيد بقيمة 9 مليارات دولار بحلول 2026

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه فيما يخص قطاع التعهيد، فإن مجموعة ضخمة من الشركات العالمية بدأت في 2019 تقيم مراكز تعهيد لها في مصر، أو توسع المراكز القائمة.

وأضاف خلال كلمته بجلسة بعنوان "التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز": "أرقام العاملين في القطاع تزداد، وبنهاية العام يكون لدينا 130 ألف متخصص في مراكز التعهيد يصدرون خدمات رقمية من مصر بقيمة 3.5 مليار دولار".

وأردف: "هدفنا بنهاية عام 2026، نصل إلى 336 ألف متخصص لديهم قدرة على تصدير خدمات بقيمة 9 مليارات دولار".