الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسي يكشف عن برامج لحماية بيانات الحكومة: لايستطيع أحد اختراقها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المهندس عمرو طلعت منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالكشف عن تكلفة الميكنة الكاملة كبينة أساسية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر"حكاية وطن" "بين الرؤية والإنجاز"، أنه الفيلم قام بتصوير المباني من الخارج، ولم يتم التصوير من الداخل والموضوع مهم ليرى الناس ما تم فيها من إنجاز.

حماية بيانات الحكومة المصرية

أكد الرئيس أن بيانات الحكومة المصرية، تم عمل حماية لها  “شيء مغلق”، استمر العمل عليها من 4 إلى 5 سنوات ولا يستطيع أحد أن يدخل على الحكومة ويحدث شللًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لم تلجأ إليه الكثير من الدول.

 وتابع الرئيس، أن هذا ليس بسر ويجب أن نقوله للناس لانه لن يسطيع أحد ان يفعل شيئًا بعدما ما تم عمله من حماية.

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